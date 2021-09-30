بينها إغلاق المحال ومنع التجمعات البشرية.. الإجراءات الأمنية خلال يوم الانتخابات (وثيقة)

وأظهرت وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، أنه يتم غلق المنافذ الحدودية يوم 9 / 10 / 2021، وتفتح يوم 11 / 10 / 2021، وكذلك غلق المطارات (بغداد وأربيل والسليمانية والنجف والبصرة) خلال المدة المذكورة.ومن بين الإجراءات أيضاً، ستغلق مداخل المحافظات، ومنع حركة الأشخاص والعجلات في الساعة 0100 في 10/ 10/ 2021، ولغاية الساعة 0600 يوم 11 / 10 / 2021، إضافة إلى منع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن، اعتباراً من الساعة 100 يوم 10/ 10/ 2021، إلى الساعة 600 يوم 11/ 10/ 2021.وقررت العمليات المشتركة أيضاً، غلق جميع المحلات والمطاعم والمولات ما عدا (الصيدليات، ومحلات بيع المواد الغذائية، وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران)، اعتباراً من الساعة 0100 يوم 10 / 10 / 2021، وإلى الساعة 600 يوم 11/ 10/ 2021، ويتم اعتقال كل من يخالف هذه الأوامر.ومن بين القرارات أيضاً: "تدخل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالإنذار ج، وتتوقف كافة الإجازات والدورات اعتباراً من يوم 2 / 10 / الساعة 600 وحتى إشعار آخر".وقررت العمليات المشتركة أيضاً، منع كافة التجمعات البشرية وبكافة أشكالها اعتباراً من الساعة 0600 يوم 7 / 10 / 2021، ولغاية الساعة 0600 يوم 13 / 10 / 2021، ويتم اعتقال كل من يخالف هذه الأوامر".