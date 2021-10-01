نائب يوجه دعوة للحكومة والقضاء بشأن المال السياسي والسلاح المنفلت قبل الانتخابات

وقال الكعبي في حديث للسومرية نيوز، إن "جميع مقومات انجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصا بعد توصيات المرجعية الدينية الرشيدة اصبحت موجودة بشكل اكبر من سابقاتها، وهنالك تعاون بين جميع الاطراف التنفيذية والتشريعية والقضائية اضافة الى المجتمعية بغية انجاح الانتخابات".واضاف الكعبي ، ان "تخوفنا في هذه المرحلة ينحصر في جانبين هما السلاح المنفلت ولغة التهديد اضافة الى المال السياسي والمال غير الشرعي والذي يفرض في بعض الاوقات وقد يؤثر لا سمح الله على رغبات بعض الناخبين، اضافة الى تأثير السلاح في حصول تهديدات من بعض المرشحين او أفراد لاظهار اصواتهم في بعض المراكز الانتخابية".