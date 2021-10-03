عمليات بغداد تباشر بالممارسة الثانية لتامين الحماية لمراكز الاقتراع في بغداد (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "باشرت قطعات قيادة عمليات بغداد وبإشراف الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الامنية الفرعية وبمتابعة من قادة المقرات المتقدمة وبتنسيق عال المستوى مع مفوضية الانتخابات وبين كافة القطعات والاجهزة الاستخبارية المنفذة لخطة الممارسة الثانية لتأمين العملية الانتخابية ضمن محافظة بغداد والتي تم التأكيد خلالها على تكامل اطواق الحماية والاحتياطات والاتصالات والتحكيمات الخاصة بمراكز الاقتراع وبتواجد القادة والآمرين على رأس قطعاتهم".وفي السياق ذاته "تسعى قيادة عمليات بغداد لتوفير البيئة الامنة المستقرة وتُمكن المواطنين من الادلاء بأصواتهم بكل حرية وانسيابية والمشاركة الواسعة في العرس الانتخابي وذلك في يوم ١٠ تشرين الاول ٢٠٢١".