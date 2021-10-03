بشأن الانتخابات.. الكنيسة الكلدانية: نضم صوتنا الى صوت المرجع السيستاني

أكدت الكنيسة الكلدانية، اليوم الاحد، اننا نضم صوتنا الى صوت المرجع السيد علي السيستاني في حثه على المشاركة في الانتخابات.

وقالت الكنيسة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ونحن على مسافة اسبوع واحد من إنتخابات مجلس النواب العراقي، تضم الكنيسة الكلدانية صوتها الى صوت سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في حثه على المشاركة الواعية والمسؤولة كونها الطريق الأسلم للعبور بالبلاد الى مستقبل أفضل مما مضى".

ودعت، "الناخبين العراقيين الى مشاركة واسعة جدا لاحداث ثورة بيضاء تأتي بإصلاحات مهمة تشريعية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية، وبناء دولة مدنية يشعر كل مواطن انها بيته"، مؤكدة ان "التصويت موقف ضميري ووطني وأخلاقي".

وعبرت الكنيسة عن املها "أن يشكل التصويت بالية سليمة، إنعطافة مفصلية للعراق، وأنموذجة على مستوى المنطقة".

واهابت الكنيسة "بالناخبين النجباء ان يقيموا مسيرة النواب السابقين والمرشحين الحاليين، والا يخدعوا بالوعود والهدايا، والا يبيعوا الوطن للانتهازيين والفاسدين، ويكون التصويت بوعي ومسؤولية لمن هو الأفضل في خدمة البلاد والعباد".