ستة ايام على موعد الاقتراع.. بماذا تختلف انتخابات 2021 عن سابقتها؟

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.وبحسب توزيع الدوائر والمرشحين، تنتخب كل دائرة بين ثلاثة إلى خمسة نواب، قياسا بعدد سكانها.الدوائر الانتخابية وزعت كالتالي: 17 دائرة في بغداد، و4 في الانبار، و8 في نينوى، و3 في كركوك، و6 في البصرة، و5 في ذي قار، و4 في بابل، و3 في ميسان، و3 في واسط، واثنين في المثنى، و3 في القادسية، و3 في كربلاء، و3 في النجف، و4 في ديالى، و3 في صلاح الدين، و3 في دهوك، و4 في اربيل، و5 في السليمانية.يتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25 بالمئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكرد الفيليين.ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018. يوجد أيضا 789 مرشحا مستقلا، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.