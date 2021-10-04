ما هي المستندات المطلوبة يوم الاقتراع؟

10 تشرين الأول 2021 موعد اجراء الانتخابات البرلمانية "المبكرة" في العراق. ايام قليلة تفصلنا عن هذا الاستحقاق المنتظر. فما هي المستندات المطلوبة يوم الاقتراع؟

تنص المادة -5- رابعاً، من قانون الانتخابات، على أن الناخب يجب أن يكون "مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع ابراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية العراقية".

يذكر ان عملية التصويت ستتم في 1079 مركزاً في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان.