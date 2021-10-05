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القطعات الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات

انتخابات 2021

2021-10-05 | 04:31
القطعات الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات
571 مشاهدة

أكد المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية، اليوم الثلاثاء، مباشرة القطعات الأمنية لمهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها (٨٢٧٣) مركزا في بغداد والمحافظات.

وقال العطية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية الـ (K9) بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث تم توزيع القوات الأمنية عليها، استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام".

وأشار الى أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجستية".

انتخابات 2021

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