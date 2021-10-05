تحذير سياسي من المال الفاسد: يستخدم لاستهداف بعض المرشحين

وقال سياسيون طلبوا عدم ذكر اسماءهم للسومرية نيوز، ان "بعض الجهات تحاول استخدام المال الفاسد لاستهداف بعض المرشحين للانتخابات المقبلة".واضافوا، "نناشد رئيس المفوضية بتوخي الحذر من القرارات التي تستبعد بعض المرشحين نتيجة استهدافهم من قبل هذه الجهات".وفي وقت سابق، قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.واستندت قرارات الاستبعاد إلى المادة 14 من نظام الحملات الانتخابية الذي ينص على أنه "يحظر على كل مرشح حزب او تحالف سياسي مشارك في الانتخابات أن يضمن حملاته الانتخابية افكارا تدعو إلى اثارة العنف والكراهية والنعرات القومية او الدينية او الطائفية او التكفيرية او القبلية او الاقليمية".