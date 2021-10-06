خطوة بخطوة.. آلية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية (فيديو)

ادناه خطوات التصويت:اولا: يقدم الناخب البطاقة البايومترية مع وثيقة رسمية لإثبات الشخصية، إذا كانت بطاقة الناخب الكترونية (قصيرة الامد) يقدم الناخب وثيقتين تحتوي صورة فوتوغرافية .ثانيا: يتم ادخال البطاقة في جهاز التحقق الالكتروني، بعد التحقق من البيانات يتم اخذ بصمة الناخب.ثالثا: يطلب من الناخب التوقيع والبصم امام اسمه في سجل الناخبين الورقي.رابعا: يعطى الناخب ورقة الاقتراع ويتوجه الى منصة الاقتراع للإدلاء بصوته.خامسا: يقوم الناخب بتحبير أصبع السبابة اليمنى، قبل وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع.