"انتخابات الأحد".. قادة أمنيون يؤكدون لـ السومرية: اتممنا الاستعدادات لإنجاح الاقتراع (فيديو)

*بدء التنفيذفي هذا الصدد، بين نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير الشمري، أن القوات الأمنية بدأت من الأمس بمسك الأطواق الثلاثة للمراكز الانتخابية.وقال الشمري لـ السومرية، إن "عملية المسك شملت مداخل المراكز الانتخابية، والأماكن المحيط بالمركز"، لافتاً إلى أن "المفوضية بدأت بإيصال المواد الانتخابية إلى المراكز، وأتمت وصول العديد من المواد اللوجستية، وتعمل على إيصال أجزاء آخرى، على أن يتم اكتمال هذه العملية يوم غد بشكل تام".وأضاف، أن "القوات الأمنية بدأت التنفيذ الفعلي لخطة الانتخابات".*تأمين المراكزمن جانبه، كشف قائد عمليات بغداد، الفريق الركن احمد سليم بهجت، عن قيام مفارز القيادة، والقطعات الملحقة بها بتأمين المراكز الانتخابية ضمن قاطع المسؤولية، والبالغ عددها 17 دائرة، 10 منها في جانب الرصافة، و7 في الكرخ، وما يقارب 2000 مركزاً انتخابياً.واضاف بهجت لـ السومرية، إنه "تم بدء تنفيذ هذه الخطة من يوم أمس، وبواقع ثلاثة أطواق أمنية لكل مركز انتخابي"، مؤكداً "تأمين الاحتياجات اللزمة لهذه الخطة التي ستشمل الاقتراع الخاص والعام".وحول مناطق حزام بغداد والخطة الامنية الخاصة بها، أوضح بالقول "ليس في حزام بغداد فقط، هناك تقييماً يومياً للوضع الأمني في جميع المراكز الانتخابية، بكافة أنحاء البلاد"، منوهاً إلى أنه "سيتم تعزيز القوات الماسكة بقوات إضافية حال اقتضى الأمر لذلك".*تنسيق مشتركقائد قوات مكافحة الارهاب، الفريق الركن كريم التميمي، لفت إلى أنه هناك تنسيق على أعلى مستوياته بين جميع القطعات الأمنية.وذكر التميمي لـ السومرية، إن "جميع القطعات الأمنية التي تأتمر بأمر العمليات المشتركة، بينها تنسيق عالي المستوى، ولا توجد أي مشكلة في التنسيق".على اعلى مستوى بين جميع القطعات الموجودة ،والتي تاتمر بامرة قائد العمليات المشتركة الذي بدوره وزعها حسب القواطع، مثلا في قاطع الشرطة الاتحادية ترى الشرطة الاتحادية وفي قاطع الشرطة المحلية والجيش وحسب قاطع المسؤولية التي تمت على اعلى مستوى ولا توجد هناك اي مشكلة في هذه الناحية.*الحماية من الحرائقوبشأن حماية المراكز الانتخابية من الحرائق، قال وكيل الأمن الاتحادي، الفريق سمكو ناظم أمين، إن مفارز من الدفاع المدني ستنتشر بالقرب من المراكز الانتخابية لحمايته من الحرائق.وأكمل حديثه لـ السومرية، أنه "تم إجراء جولة استطلاعية برفقة مائب قائد العمليات المشتركة، وتم ملاحظة إجراءات وكالة الامن الاتحادية / اللواء السابع المنتشرة لتأمين المراكز الانتخابية".واستطرد في حديثه، أن "الدفاع المدني سيكون له دوراً بارزاً خلال العملية الانتخابية، عبر الحفاظ على المخازن وانتشار وحدات مكافحة الحرائق بالقرب من المراكز الانتخابية لحمايتها".*استعداد تامختاماً، أكد وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد الدليمي، الاستعداد التام لكافة القطعات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.وقال الدليمي لـ السومرية، إنه "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لا تعول على جهة دون غيرها في عملية التأمين، بل تعول على جميع القطعات الأمنية".وشدد على أن "كافة قطعات وزارة الداخلية على استعداد تام لتأمين المراكز الانتخابية، وقوات الرد السريع والاستخبارات والأمن وجميع الأصناف ضمن الواجب، هي مستعدة لتوفير كامل الحماية لسير العملية الانتخابية".