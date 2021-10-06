واشنطن تعلق على الانتخابات العراقية: فرصة حاسمة للناخبين

وكتب بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "انضممت اليوم إلى 11 وزيرا للخارجية في الاعتراف بانتخابات العراق المبكرة في 10 أكتوبر كفرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم.. حشد الشركاء الدوليون موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات".هذا وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات "التدخل" في العملية الانتخابية.ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده الكاظمي.