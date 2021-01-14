بالفيديو: الخراب والإهمال يسيطران على حي التضحية... معاناة يقابلها عجز كبير!

حي التضحية الثاني في الناصرية لا يختلف كثيرا عن بقية أحياء هذه المدينة المنكوبة. سوء بالخدمات ونفايات منتشرة ومياه آسنة، وصورة الفشل الخدمي تتجسد في كل مكان، لتروي قصة أمدها أكثر من سبعة عشر سنة من دون حلول.دائرة بلدية الناصرية من جانبها اقرت بوجود عجز كبير ادى لتطور المشاكل. وكشفت عن شروعها بخطة جديدة ستعتمد فيها على شركات متخصصة ضليعة بامور التنظيف.وتنتظر مدينة الناصرية بشكل عام انصافها في العديد من الجوانب ابرزها العمراني والخدمي، بعد ما عانته طيلة السنوات المنصرمة من اهمال باتت تنعكس اثاره بشكل او بآخر على المواطن البسيط