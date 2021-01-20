بالفيديو كيانات سياسية جديدة تدعي تمثيل المتظاهرين بالانتخابات

لمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن انتهاء مهلة تسجيل الكيانات السياسية على 438 طلباً منح 230 منها الموافقة تمهيداً لخوض الانتخابات المبكرةأعلنت المفوضية العليا للانتخابات انتهاء مهلة تسجيل الكيانات السياسية على 438 طلباً مقدماً من الأحزاب والحركات والتجمعات السياسية حيث تم منح 230 منها الموافقة والبقية قيد التدقيق وذلك تمهيداً لخوض الانتخابات المبكرة والتي ما زالت المفاوضات جارية برعاية الأمم المتحدة بشأن تثبيت الموعد الرسمي لها وعلى الرغم من ولادة عدة أحزاب جديدة من رحم ساحات التظاهرات إلا أن الأسبوعين الماضيين شهدا تسجيل كيانات وحركات جديدة، مدعومة من شخصيات سياسية وأحزاب دينية نافذة في البلاد، بأسماء مدنية وثورية لمتظاهري تشرين في خطوة اعتُبرت محاولة لخداع الشارع والناخبين والتشويش على الكتل الجديدة وتكشف الإعلانات الأخيرةللكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها أنها أقرب ما تكون لعملية سطو من الأحزاب الرئيسية على الأسماء والمصطلحات التي ولدت بعدفقد اختارت الأحزاب أسماءً جديدة لقوائمها الانتخابية وشكّلت حركات وتكتلات سياسية رديفة لها بقيادة نواب وأعضاء من الخط الثاني فيها بعناوين مدنية وأبرز تلك الحركات، هي حركة "بداية" و"تجمّع تشرين"، وحركة "وعي" وحركة "اقتدار وطن" و"تيار الفراتين" وتيار "المرحلة" المدعوم وحركة "تصحيح وتيار "حقوقيون" و"إنجاز" حيث يؤكد المراقبون ان جميع العناوين الجديدة هي امتدادات لاحزاب سياسية قديمة وليست ناشئة ومستقلة