بالفيديو المالية تنفي وجود استقطاع برواتب الموظفين بالشهر الحالي

نفت وزارة المالية وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام الفين وواحد وعشرين

وقال مصدر في الوزارة أن الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة ضمن موازنة العام الحالي من صلاحية مجلس النواب , لافتا الى ان البرلمان هو من يقرر إجراء تعديلات من عدمه.



طالب الاتحاد الوطني الكردستاني بضرورة تطبيق الاتفاق الذي تم ابرامه ما بين حكومة بغداد واربيل, وقالت النائبة عن الكتلة الا طالباني ان حكومة الاقليم ملزمة بتسليم الاموال المطلوبة من عائدات النفط والمنافذ الحدودية الى بغداد , داعية الحكومة المركزية الى الايفاء بوعودها واطلاق رواتب الموظفين في الاقليم