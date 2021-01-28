بالفيديو: مديرية المرور العامة تطلق سراح جميع الدراجات النارية المحتجزة

بعد اجراءات مديرية المرور العامة الاخيرة حول منع حركة الدراجات النارية في بغداد كانت هنالك مستجدات في هذا المجال اطلقتها المديرية تقضي بتسجيل تلك المركبات وبضمنها التكتك واصدار لوحات وسنويات لها في مديرية مرور الحسينية شمالي شرق العاصمة، وتستبعد من ذلك الدراجات غير الاصولية او الداخلة بشكل غير قانوني.وباشرت مديرية المرور بأطلاق سراح الدراجات النارية المحجوزة في جميع المديريات، من اجل فسح المجال لمالكيها ان يباشروا بتسجيلها والالتزام بشروط السلامة ،من خلال ملء استمارة تشمل تعهداً خطياً بتسجيل الدراجات في مواقع التسجيل الرسمي في الحسينية تحت سقف زمني لا يتجاوز الثلاثين يوماً.ولأن العناصر الاجرامية اخذت مؤخرا تستقل الدراجات غير الاصولية في تنفيذ عمليات الاغتيال، فأن قرارات الجهات المعنية جاءت على قدم وساق من اجل السيطرة على تحركات المركبات المشبوهة.