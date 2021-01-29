بالفيديو.. نواب: تقرير الخويلدي لن يعفيه من "المحاسبة القانونية"‎

ما حصل خلال الموعد المحدد لاستجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات، وصفه النائب المستجوب، بمحاولة للتمارض من اجل التهرب من الاستجواب، خاصة بعد نفي الجهات الصحية لاصابته بفيروس كورونا، وهو ما لن يعفيه من المحاسبة القانونية، على حد تعبير عضو مجلس النواب.ملف الاستجوابات خلال الفترة المقبلة، سيكون فاعلا وحاضرا على جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة والبداية مع كل من رئيس هيأة الاعلام ومحافظ البنك المركزي.مصادر برلمانية كشفت للسومرية عن قائمة بعدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزراء، ستطالهم سلسلة الاستجوابات بعد انتهاء العطلة التشريعية المقبلة لمجلس النواب.