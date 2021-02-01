بالفيديو مراقبون: الانتخابات المقبلة ستكون مخـترقة اكـبر مـن السـابق

مايزال الحديث قائما عن اجراء الانتخابات البرلمانية التي حدد موعدها بشهر تشرين الاول من العام الحالي هذا التاجيل وصفه مراقبون بانه يأتي نتيجة الصراعات والانقسامات بين الكتل السياسية التي تسعى للحفاظ على مناصبها فأغلب تلك الكتل فقدت جزاء من شعبيتها نتيجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حيث تسعى بطريقة او باخرى تاجيل موعد الانتخابات لغرض تقوية نفوذها مرة اخرىمخاوف من سيناريو التدخلات الخارجية المتكررة في الانتخابات المقبلة خاصة بعد الكشف عن ان الاجهزة الالكترونية تسيطر عليها شركات مرتبطة بجهات خارجية مما سيتيح الفرصة لبعض الاحزاب الفاسدة باستغلال الامر