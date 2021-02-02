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بالفيديو: بلاسخارت في طهران لمناقشة الانتخابات العراقية

بالفيديو

2021-02-02 | 04:43
المصدر:
السومرية
1,335 مشاهدة

ممثلة أمين عام الأمم المتحدة بالعراق جينين هينيس بلاسخارت تبحث مع مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي انتخابات العراق.

التقت ممثلة أمين عام الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي في العاصمة الايرانية طهران .. وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في العراق، إلى جانب الانتخابات التي سيشهدها نهاية العام الجاري.

زيارة المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين بلاسخارت الى ايران تثير الكثير من علامات الاستفهام حيال توقيتاتها وما هي الاسباب التي دفعت بلاسخارت للتحرك صوب طهران معلومات اولية اشارت الى ان بلاسخارت التقت في بداية زيارتها مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، وتضمن اللقاء مباحثات بشأن أوضاع العراق وقضايا إقليمية أخرى ملف الانتخابات كان حاضر على طاولة النقاشات لكن الغريب ان هذه الملفات كلها تعنى بالشأن الداخلي العراقي وممثلة الامين العام للامم المتحدة تطرحها في طهران.

ولايتي علق خلال لقاءه مع جنين بلاسخارت الى ان الانتخابات العراقية ستكون جيدة والعلاقات الإيرانية العراقية ستشهد توسعا وأعلن عن استعداد طهران تقديم الدعم والتعاون للعراق واوضحت المبعوثة الأممية ان العراق يمتلك طاقات جيدة اقتصاديا وثقافيا وتاريخيا بين دول المنطقة داعية إلى ضرورة الاستفادة من هذه الطاقات.

ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بزيارة الى إيران ، ربما تحمل بين طياتها الكثير من القضايا التي لم تعلن على المستوى الأقليمي والدولي، وهي ليس من مهامها، كونها ممثلة الأمم المتحدة في العراق، وهي غير معنية بالتفاوض مع إيران باي قضايا تخص العراق في سواء المستقبل القريب او البعيد زيارة ربما تحمل في مضمينها حيثيات كثير الا انها غير معلنة والسؤالف الابرز هو ما طبيعة المهمة التي دفعتها إلى زيارة طهران و الحديث عن انتخابات العراق المنتظرة التي من المفترض انها شأن داخلي وعدم تدخل أي طرفاً فيها كون أنّ الشعب والحكومة العراقية هما أصحاب القرار، وجه عشرات الناشطين تعليقات ساخرة، حيال تلك الزيارة.

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