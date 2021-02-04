بالفيديو هل يشكل نصاب المحكمة الاتحادية عقبة أمام اجراء الانتخابات في موعدها؟

من ابرز العقبات التي تقف في طريق اجراء الانتخابات في موعدها هو الخلل في نصاب المحكمة الاتحادية الذي اخذ الجميع يتناسى الحديث عنه رغم ضرورة اكمال النقص الحاصل في عدد اعضاء المحكمةعقبة شائكة تقف في طريق الانتخابات يبدو ان الجميع اخذ يتلافى الحديث عنها رغم اهميتها البالغة نصاب المحكمة الاتحادية الذي لم يحسم الجدل حوله لا زال من ابرز الملفات المعقدة التي تقف في طريق اجراء الانتخابات .وما زاد الأزمة تعقيدا اكثر بين الكتل السياسية هو احالة قاضيين الى التقاعد ووفاة احد اعضائها ، ليصبح عدد الاعضاء الشاغرين ثلاثة في وقت تتخذ الكثير من القوى موقف عدم حسم المحكمة الاتحادية لنصابها ذريعة لتأجيل الانتخابات حتى العام الفين واثنين وعشرين .وتتمحور الخلافات بشأن القانون، بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، حول حق ترشيح أعضاء المحكمة. ويستند المجلس إلى المادة 90 من الدستور العراقي ، إلا أن المحكمة الاتحادية تعد هيئة قضائية مستقلة وفق المادة ٩٢ الدستور