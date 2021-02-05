بالفيديو خلافات حادة حول حصة اقليم كردستان من الموازنة

خلافات حادة لم تلق حلا حتى اللحظة حول حصة اقليم كردستان من الموازنة ، تقابلها اعتراضات كتل شيعية على تخصيصات المحافظات المنتجة للنفطيواصل برلمانيون رفضهم لبنودٍ في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ، أبرزها حصّة إقليم كردستان ، وتخصيصات المحافظات الوسطى والجنوبية المُنتجة للنفط وفيما تلوّح بعض الكتل برفض التصويت على مسودّة القانون بصيغتها الحالية، تتوافد إلى بغداد الوفود الكردية ، بهدف تمرير الاتفاق بين الحكومة المركزية وادارة كردستان وفقا للقانون .ومن المقرر أن تنهي اللجنة المالية النيابية مناقشة بنود ومواد مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوع المقبل في وقتٍ يواصل فيه رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني مفاوضاته لضمان تمرير حصّة كردستان في موازنة الفين وواحد وعشرين والبحث عن سبلٍ تُنهي جمّلة الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل .وفي الوقت الذي تصر الكثير من القوى السياسية على تسليم جميع عائدات الاقليم النفطية وغير النفطية الى بغداد ..يبقى خيار سيناريو ٢٠١٩ بتمرير الموازنة من دون الكرد حاضرا اذا لم يتم التوصل الى اتفاق ينهي النزاع .