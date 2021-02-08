بالفيديو البرلمان يسلم الكاظمي نسخة من تعديلات الموازنة قبل التصويت عليها

قررت اللجنة المالية في البرلمان إضافة تخصيص مالي جديد لإعادة تأهيل مداخل بغداد، ومضاعفة تخصيصات البترودولار إلى واحد ترليون تذهب للمحافظات المنتجة للنفط،، واجرت اللجنة تغييراً وصفته بالجوهري على بنود وستراتيجية الموازنة الاتحادية، وسلمت نسخة منها الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال حضوره اجتماع اللجنة من اجل الاطلاع على هذه التغييرات قبل التصويت عليها تحت قبة البرلمان.اجتماع وصف بالحاسم، عقدته اللجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث تعديلات البرلمان على الموازنة الاتحادية التي اكدت اللجنة انها اعادة كتابة ستراتيجيتها، واتخذت فيها خطوات جريئة لتحقيق تنمية شاملة للاقتصاد العراقي، عالجت من خلالها الفائض في الانفاق العام، وزيادة العجز المالي.لم يهمل مجلس النواب، بحسب اعضائه، مطالب الفئات المجتمعية المختلفة،، خاصة المعتصمين من حملة الشهادات العليا، وخريجي الكليات المتنوعة.ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، فانه تم الاتفاق ايضا على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، فيما تتحدث مصادر برلمانية عن اتفاق سياسي لاقرار الموازنة يوم السبت المقبل.