بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تواصل تحديث بطاقات الناخبين بايومتريا

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل اجراءاتها بشأن تسجيل التحالفات السياسية وتحديث بطاقات الناخبين بايومتريا لتسهيل عملية الاقتراع.تسعى المفوضية العليا المستقلة لاجتياز كافة العقبات من خلال عقد مؤتمرات لوضع حلول كفيلة لاجراء الانتخابات، ابرزها الانتهاء من تسجيل الاحزاب المشاركة، وتجهيز الناخبين بالباطاقات البايومترية ، فيما قللت رسوم التقديم على الترشيح من خمسة ملايين الى مليونين.وطالب مرشحون ان يكون الاقتراع تحت اشراف اممي تجنباً للتزوير الذي من الممكن ان يحصل خلال عملية الانتخابات لا سيما في بعض المناطق التي تخضع لسيطرة احزاب وقوى معينة.ورغم تلك المعطيات الا ان المفوضية لم تنجز سوى عشرة ملايين بطاقة بايو مترية في وقت يحق لأكثر من خمسة وعشرين مليون مواطن الادلاء بأصواتهم الانتخابية.