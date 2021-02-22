بالفيديو: تباين ردود الفعل حيال قرار الناتو زيادة عديد قواته في العراق

توسيع مهمة التدريب في العراق لدعم القوات الامنية بمواجهة الإرهاب وضمان عدم عودة داعش معلومات كشف عنها الامين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مع وزراء دفاع الحلف، مبينا أن "عديد قوات الحلف سيرتفع تدريجياً من 500 عنصر إلى اكثر من 4 آلاف وسيمتد انتشارهم إلى مناطق خارج بغداد"، وأكد أن "مهمة الناتو في العراق هي بطلب من الحكومة العراقية وبالتشاور معها"، مبيناً أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيزاً للبعثة وينبغي أن تسمح للعراقيين بتحقيق الاستقرار في بلدهم. وأشار إلى أن زيادة القوات سيكون تدريجيا ويأتي بناء على طلب الحكومة.ويقول مختصون بالشأن إن "جزءاً من قرار الناتو توسيع مهماته في العراق هو محاولة لمنح غطاء أكثر مقبولية للوجود الأميركي في العراق من خلال تفعيل الجهد الدولي لمحاربة تنظيم داعش. مضيفين بان المسألة ترتبط بالتغييرات في سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الخارجية المبنية على التحالفات".وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون ان القوات الأجنبية لا يمكنها التواجد في العراق أو زيادة عدد قواتها دون الحصول على موافقة الحكومة العراقيةالتي بإمكانها الخروج من التحالف الدولي بطلب من مجلس الأمن يقول اخرون ان قرارات الناتو لم تكن جديدة بل كانت منذ شهر نيسان 2020، لكن ظروف جائحة كورونا فضلاً عن عملية اغتيال كل المهندس وسليماني، وما تركته من تداعيات منها قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية أدى إلى تأجيل اتخاذ هذا القرار.