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بالفيديو استياء شعبي حول تطعيم بعض السياسيين لقاح كورونا بشكل سري
بالفيديو
2021-03-01 | 05:56
بالفيديو استياء شعبي حول تطعيم بعض السياسيين لقاح كورونا بشكل سري
المصدر:
السومرية
3,979 مشاهدة
استياء شعبي واسع على خلفية الانباء التي تواردت حول حملة تطعيم بعض السياسيين لقاح كورونا بشكل سري فيما يستغرب الكثير من المواطنين تأخر دخول اللقاح المضاد الى البلاد في وقت بدأت دول المنطقة بذلك قبل شهور
قبل ان تدخل البلاد رسميا وبشكل سري انطلقت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا وجبات تم من خلالها تطعيم بعض السياسيين البارزين وعوائلهم وحمايتهم حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام عديدة حول وصول عشرة الاف جرعة من لقاح كورونا من احدى دول الخليج كهدية الى زعيم سياسي بارز في العراق .
وما يثير التساؤل ان العراق هو البلد الوحيد الذي تأخر في ادخال اللقاح المضاد لفايروس كورونا ، على الرغم من ان دول المنطقة بدأت ذلك منذ اشهر في وقت اخذت اعداد المصابين تنتشر بشكل مخيف في انحاء البلاد يقابل ذلك التهاون ضعف في الخطط الوقائية الصحية المتبعة من قبل الجهات المعنية .
وطالبت منظمة حقوق الانسان بفتح تحقيق عاجل حول حملة تطعيم الطبقة السياسية وترك المواطن يصارع الموت فضلا عن معرفة أسباب تأخر حملة اللقاح عن البلاد
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