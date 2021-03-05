بالفيديو.. رئيس الجمهورية يعرب عن اعتزاز العراقيين بزيارة البابا

اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح بدور البابا فرنسيس في تحقيق مبادئ الاخوة والسلام والعدالة في العالم, لافتا الى ان اصرار الحبر الاعظم على زيارة العراق يعطي اهمية كبيرة لهذه الزيارة.