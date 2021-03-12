بالفيديو مهندسو العراق امام بوابة المنطقة الخضراء منذ ٧ اشهر من دون مجيب

اشهر مضت ولايزال مهندسو العراق يفترشون الارض امام بوابة المنطقة الخضراء برد وحر وظروف مناخية متعدده مر بها هؤلاء الخريجون وهم جالسون على حافة الرصيف من اجل الحصول على التعيين الذي يعد ادنى حق لهم كفله الدستور.حجرة لكنها مختلفة تماما عن بقية الحجرفهي تخلو من سقف وجدران ولا تنتمي الى منزل في هذه الزاوية الضيقة ثمة امل معدوم لافراد يمثلون آلاف المهندسين العاطلين عن العمل يناشدون ولا يجابونعلي الذي تخرج منذ خمسة اعوام ينتمي لأسرة المهندسين المرابطين امام بوابة المنطقة الخضراء، هو واحد من مئات الشباب الذين تركوا اهلهم وخرجو للمطالبة بالتعيين .هذه الصورة المأساوية لاصحاب الشهادات العليا جزء من مشهد اضحى متكرر في اماكن عديدة .. بسبب اندثار القطاع الخاص وغياب التخطيط الحكومي ، ما ادى الى تراكم مئات الالاف من الخريجين العاطلين عن العمل