بالفيديو: احتفالات نوروز تكسر قيود كورونا في كردستان

احتفالات اعياد النورز هذا العام كان لها طابع خاص في مناطق اقليم كردستان على الرغم من جائحة كورونا اذ لم تفرض حكومة الاقليم حظرا للتجوال خلال عطلة نوروز لكنها اشترطت الالتزام بالتدابير الاحترازية وسط تلويح بمحاسبة المخالفين.بهذه الفعاليات يبدا ايقاد شعلة اعياد نوروز المصادف في الحادي والعشرين من اذار وهو العيد الوحيد الذي تحتفل به قوميات وأديان وشعوب مختلفة عبر القارات وبمظاهر احتفالية متنوعة وهو اليوم الجديد الذي يُعرف برأس السنة الفارسية والكردية الا ان الاحتفالات في شمال العراق كان لها طعم اخر بعد مشاركة اغلب العراقيين الشعب الكردي فرحة عيدهم في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلدانعيد نوروز يعتبره الكرد بداية العام الجديد نسبة إلى التقويم الكردي الذي يعلن انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.... ومن طقوس الاحتفال بعيد النوروز، ارتداء الأزياء التقليدية للشعب الكردي، حيث يرتدي الرجال اللباس الأخضر التقليدي، أما النساء فترتدي الأثواب الملونة والمزركشة المستمدة من ألوان زهور الطبيعة...وتكون الاحتفالات لدى الكرد بخروجهم إلى الطبيعة واقامة حفلات الشواء ابتهاجا بالخلاص من الملك الظالم وهو تقليد لدى تلك الشعوب جميعاً وبحسب احصائيات منظمات عالمية يحتفل بعيد النوروز ما يقرب 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم