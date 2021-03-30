بالفيديو البرلمان يخفق مجددا بتمريـر الموازنة العامة لـ2021

مجددا يتعرقل تمرير قانون الموازنة, ليؤجل الامر الى جلسة برلمانية مقبلة, فبعد سلسلة مستمرة من الحوارات والنقاشات يبقى الخلاف متسيداً للموقف, في مشهد تراه اطراف متعمداً لعرقلة حسم الموضوعمع كثرة الاعتراضات, وتزايد الخلافات, تبقى النتيجة الوحيدة القائمة, هي موازنة تنتظر التمرير, خاصة بعد ان تعمقت الخلافات وزادت حدتها دون ان تفلح المفاوضات والاجتماعات في وضع صيغة نهائية لحسم الامر.ومع كثرة ما يسجل من اعتراضات على صيغة قانون الموازنة يجد البعض ان ما يجري هو امر متعمد خاصة من تلك الاطراف التي تعارض الحكومة الحالية.لكن ذلك الاجتماع الذي اشار اليه عضو البرلمان عقد ومضى دون نتائجمحادثات مكثفة كانت تجري بين اروقة البرلمان لحس ملف الموازنة, وكلما يصبح التصويت وشيكاً, يؤجل الامر إثر خلاف على فقرة من الفقرات الخلافية, لتبقى الموازنة راقدة على سرير الجدل.