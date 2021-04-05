فيديو صادم لرجل يطلق النار على طليقته امام انظار ابنته

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة، قيام رجل باطلاق النار على طليقته امام انظار ابنته البالغة 5 سنوات وذلك بسبب قيمة النفقة المقدرة بـ 150 الف دينار شهريا والتي حاول خفضها الى النصف اي عند 75 الفا.