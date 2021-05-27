بالفيديو: لجنة تقصي الحقائق تفتح ملف قتل المتظاهرين بعد عامين

بعد عامين على قتلهم فتحت لجنة تقصي الحقائق ملف قتل المتظاهرين السلميين واحالت قضاياهم الى المحاكم المختصة، فيما منحت مؤسسة الشهداء لعوائل الضحايا منحا مالية ورواتب تقاعدية.في الوقت الذي لاتزال عوائل شهداء تظاهرات تشرين تطالب بالاقتصاص من قتلة ابنائهم، لبت لجنة تقصي الحقائق ومؤسسة الشهداء مناشداتهم وتحيل قضاياهم الى المحاكم المختصة لاكمال التحقيقات القضائية ومن ثم الكشف عن الجناة .ذوو شهداء تظاهرات تشرين شددوا على ضروة الاسراع بالكشف عن قتلة ابنائهم معبرين عن شكرهم لما تبديه اللجان المختصة والحكومة بمتابعة قضاياهم.وتستمر اللجان المختصة في البحث والتحري عن من يقف وراء عمليات الدهس والقنص والقتل المتعمد التي طالت المتظاهرين والناشطين، في وقت يسأل الجميع عن من يقف وراء هذه الانتهاكات.