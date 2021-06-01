بالفيديو: لا تجهيز لمفردات التموينية والمعاناة تصيب المواطن

استياء شعبي نتيجة وعود وزير التجارة والحكومة بتوزيع حصة اضافية للمواطنين خلال شهر رمضان فضلا عن اضافة مواد اخرى للسلة الغذائية لم يلمس منها المواطنون شيئا، الامر الذي دفع بالسياسيين الكشف عن عمليات فساد داخل الوزارة.رويدا رويدا تلاشت مادة تلو الاخرى من مفرادات البطاقة التموينية حتى وصلت للاربعة مواد احيانا لا يتم صرفها بشكل كامل.الكثير من العوائل البغدادية ممن يعتاشون وبشكل اساسي على هذه المواد التي لم تعد كافية لسد احتياجاتهم ازداد غضبهم اكثر واكثر من اصرار وزارة التجارة على ارغامهم بدفع اموال وكانهم يستلمون حصة تموينة كاملة تقدر بثماني مواد..ناهيك عن تأخر توزيع تلك المواد لاكثر من شهرين على التوالي.عمليات فساد وتلاعب بالمال العام على حساب المواطن لا يبعد سواء بضعة امتار عن طاولة السلطات الرقابية والتنفيذية، ويدور الحديث هنا عن وزارة التجارة وما بين ارجائها خاصة بعد الوعد الذي الزم وزيرها بتوزيع حصة اضافية للمواطنين خلال شهر رمضان ليشبه مراقبون التصريح بأنه كهواء في شبك وضحك على ذقون المواطنين.