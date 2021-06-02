بالفيديو هروب ست عوائل عند الحدود العراقية السورية في مخيم الهول

كشفت النائبة السابقة فيان دخيل عن هروب ست عوائل عند الحدود السورية العراقية الى جهة مجهولة .. فيما دخل العراق في الخامس والعشرين من ايار الجاري مئة عائلة غالبيتها من النساء والاطفال بحماية القوات الامنية العراقية قادمين من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في العراق .ملف شائك ومعقد ، مخيم الهول في سوريا لايزال يثير الجدل لاسيما بعد دخول العشرات من عوائل داعش التي تسكنه الى العراق وفي نينوى تحديدا.النائبة السابقة عن المكون الايزيدي فيان دخيل كشفت عن هروب ست عوائل عند الحدود العراقية السورية في وضح النهار من اصل ثلاثين الف فرد اذ وصل الى مخيم الجدعة في الموصل اربع وتسعون عائلة فقط من اصل مئة واكدت دخيل وجود ثلاثين الف فرد من عوائل الارهابيين بمخيم الهول وصلت منهم الوجبة الاولى فقط اي ان هناك قرابة الستة الاف عنصر من تنظيم داعش حسب معدل افراد العائلة الواحدة اغلبهم مازالوا ناشطين ارهابيا داخل العراق , فيما طالبت الحكومة بالتوقف فورا عن المضي في هذه العملية.اعادة عوائل داعش الى العراق اثار ردود افعال شعبية وسياسية منددة بالامر وسط تحذيرات من خطورة هذه العوائل لقربها من العناصر الارهابية.. فهناك قلق من اهالي نينوى ومسؤولين ونواب من المحافظة بداعي تحول المدينة إلى مسكن لعائلات عناصر داعش الذين كانوا سببا في تدمير محافظتهم قبل سنوات قلائل.اما وزارة الهجرة والمهجرين فترى إن عودة العوائل النازحة والتي أغلب افرادها من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة لم تأت بصورة عشوائية، وإنما جاءت بعد دراسة شاملة ولفترة طويلة لوضع خطة محكمة، حيث تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع الجهات ذات العلاقة لتقرير مصير هذه الفئة التي بحاجة إلى إعادة تأهيل لا سيما الأطفال حيث أن إهمالهم وتجاهلهم لسنوات قد يتحولون إلى قنابل موقوتة ويلحقون الضرر بأنفسهم وبمجتمعهم مستقبلا.هذا الموضوع يبدو شائكا بالنسبة للحكومة والجهات المسؤولة عن هذا الملف بسبب الرفض الشعبي لاعادتهم وعدم موافقة سوريا على بقائهم