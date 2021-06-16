بالفيديو: مطالبات بتفعيل قانون حماية الصحفيين بعيد الصحافة

عام تلو اخر والصحافة العراقية ما تزال تعمل على نقل الاحداث، فهي تعد الصوت الحق الصعب اسكاته، حيث قدمت نقابة الصحفيين العراقية التهاني لاسرتها العاملة بهذا المجال بالذكرى السنوية المئة والثانية والخمسين لعيد الصحافة العراقية. واستقبلت ايضا المهنين داخل مقرها ببغداد وتم التاكيد على الاستمرار بنقل صورة الاحداث بمصداقية وحيادية تامة.هذه الذكرى السنوية التي شهدت حضور الكثير من الشخصيات الاكاديمية طالبت بتأمين حقوق الصحفيين في البلاد وتوفير البيئة المناسبة لهم ليتسنى اتمام عملهم بافضل صورة فضلا عن التاكيد على تفعيل قانون حماية الصحفيين بعد ان شهدت البلاد حالات خطف واغتيالات طالت العديد من اصحاب الكلمة الحرة.