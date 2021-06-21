بالفيديو: التحضير لكل طارئ تعطيلي مع اقتراب موعد الانتخابات

اغلاق المركز الانتخابي واعتماد العد والفرز اليدوي لإظهار النتائح الحقيقية. اجراءات تقول المفوضية انها ستقوم باتخاذها عند وجود خرق او عدم مطابقة بالنتائج فيما أكدت تشكيل لجنة لمراقبة الشركة الفاحصة التي تتابع بدورها عمل الشركة الكورية.ثمانية آلاف ومئتا مركز اقتراع لانتخاب ثلاثة آلاف وثلاثمئة مرشح، ستكون كلها بعيدة عن الخلافات السياسية التي لن تؤثر على سير العملية الانتخابية بحسب مختصين.