بالفيديو زيادة نسب البطالة والفقر مع ارتفاع سعر صرف الدولار

تزايدت نسبة الفقر في العراق بعد رفع سعر الدولار لتصل الى اكثر من ثلاثين بالمئة , فيما ارتفعت نسبة البطالة لتصل الى اكثر من اربعة عشر بالمئة حسب وزارة التخطيط.السياسة النقدية في العراق رفعت من نسبة البطالة والفقر بشكل ملحوظ، هذا ما كشفته وزارة التخطيط بالتزامن مع موجة انتقادات لاذعة تطال المسؤولين عن ارتفاع سعر الدولار الذي فاقم من معاناة الطبقة الفقيرة في المجتمع.مواطنون عبروا عن استيائهم جراء ارتفاع معدلات الفقر خصوصا وان ارتفاع سعر الدولار محليا دون وضع ضوابط على التجار واصحاب المحال التجارية من قبل الجهات المعنية دفع الكثير الى تقليص اعداد العمال اضافة الى رفع اسعار المواد الغذائية.