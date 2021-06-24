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بالفيديو تحركات لحذف ثلاثة اصفار من العملة لتقوية الدينار

بالفيديو

2021-06-24 | 06:03
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بالفيديو تحركات لحذف ثلاثة اصفار من العملة لتقوية الدينار

المصدر:
السومرية
1,683 مشاهدة

تحركات لحذف ثلاثة اصفار من العملة لتقوية الدينار في محاولة يجدها اقتصاديون صعبة التحقق مع استمرار الاعتماد على النفط

جملة مقترحات طرحت مؤخراً لمعالجة التدهور الاقتصادي الذي يمر به العراق, يأتي من بينها حذف اصفار من العملة, وهي خطوة يجدها كثيرون صعبة التحقق في ظل استمرار الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي وحيد فضلا عن ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار.

عقب تدهور الدينار العراقي, وانخفاض سعر صرفه امام الدولار, يكثر الحديث عن عدة مقترحات لمعالجة المشكلة.. ابرز تلك المقترحات تتمثل بأمكانية حذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية, ولكن هذه الخطوة يراها كثيرون بانها غير قابلة للتحقق خاصة مع استمرار اعتماد البلاد على النفط كمورد اقتصادي وحيد.

وما يزيد من صعوبة تنفيذ هكذا خطوة, وجود جملة مشكلات لا تزال قائمة, تتمثل بتلكؤ تطبيق فقرات في الموازنة, وتزايد نسبة الفقر, لتكتمل العقدة في الارتفاع المستمر لاسعار صرف الدولار مقابل انخفاض الدينار.

التدهور الاقتصادي الذي يشهده العراق ليس وليد اللحظة, بل بدأ منذ الفورة النفطية قبل خمسة عقود, عندما اعتمدت الدولة على الريع النفطي, وأهملت القطاعات الاساسية التقليدية في الاقتصاد ألا وهي الصناعة والزراعة والسياحة, لذأ فأن أي خطة لتقوية الاقتصاد ودعم العملة لا تتحقق الا بتطوير هذه القطاعات.
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