بالفيديو تحركات لحذف ثلاثة اصفار من العملة لتقوية الدينار

جملة مقترحات طرحت مؤخراً لمعالجة التدهور الاقتصادي الذي يمر به العراق, يأتي من بينها حذف اصفار من العملة, وهي خطوة يجدها كثيرون صعبة التحقق في ظل استمرار الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي وحيد فضلا عن ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار.عقب تدهور الدينار العراقي, وانخفاض سعر صرفه امام الدولار, يكثر الحديث عن عدة مقترحات لمعالجة المشكلة.. ابرز تلك المقترحات تتمثل بأمكانية حذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية, ولكن هذه الخطوة يراها كثيرون بانها غير قابلة للتحقق خاصة مع استمرار اعتماد البلاد على النفط كمورد اقتصادي وحيد.وما يزيد من صعوبة تنفيذ هكذا خطوة, وجود جملة مشكلات لا تزال قائمة, تتمثل بتلكؤ تطبيق فقرات في الموازنة, وتزايد نسبة الفقر, لتكتمل العقدة في الارتفاع المستمر لاسعار صرف الدولار مقابل انخفاض الدينار.التدهور الاقتصادي الذي يشهده العراق ليس وليد اللحظة, بل بدأ منذ الفورة النفطية قبل خمسة عقود, عندما اعتمدت الدولة على الريع النفطي, وأهملت القطاعات الاساسية التقليدية في الاقتصاد ألا وهي الصناعة والزراعة والسياحة, لذأ فأن أي خطة لتقوية الاقتصاد ودعم العملة لا تتحقق الا بتطوير هذه القطاعات.