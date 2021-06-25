بالفيديو: مواطنون يشككون بفعالية اللقاح وأعداد الاصابات

مواطنون يشككون باللقاحات والحصيلة التي تصدرها الصحة يوميا والتي باتت ترتفع رغم تلقي مئات الالاف منهم لها.تشكيك بالأرقام وصلاحية اللقاحات حديث بات يدور بين المواطنين بمختلف شرائحهم مؤخرا بعد التذبذب بالحصيلة والإعداد التي باتت لاتنخفض دون الالاف، رغم تصريحات الصحة التي تقول بأنها سيطرت على الأمر.الجهة المعنية رمت الكرة بملعب المواطن، عازية الأمر لنسب الإقبال على اللقاح والتي قالت بأنها لاتتناسب مع حجم السكان الذي يتجاوز الأربعين مليوناويبقى المواطنون على أمل تغيير حقيقي بواقع الاصابات والقرارات التي راحت تصدرها الجهات الحكومية بين فترة واخرى على حد سواء، منها حظر التجوال الليلي الذي انتقده عدد منهم، على اعتبار ان كورونا لاتظهر بالليل فقط وتختبئ في النهار.