بالفيديو: دعوات لمراقبة سير الانتخابات دوليا عربيا وأوروبيا

دوليا وعربيا و أوروبيا.. الدعوات الحكومية لمراقبة سير الانتخابات المبكرة تتوالى للحفاظ على نزاهتها من الخروقات والتزوير الأمر الذي لاقى ترحيباً نيابيا على الرغم من بعض الاعتراضات التي سجلت على الصعيد السياسي.موعد الانتخابات يقترب ومعه تتوالى الدعوات للإشراف على آلية الاقتراع الحكومة ومن جديد تقدم دعوة لكن هذه المرة الى الاتحاد الاوروبي لدعمها في مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها دعوة يراها نواب لا ضير فيها بل بالعكس ستفضي إلى نتائج انتخابية لا غبار عليها.ماحدث في نتائج انتخابات الفين وثمانية عشر وضع العراق أمام المجتمع الدولي في مأزقٍ، تسعى الحكومة الحالية إلى تفاديه بأي طريقة كانت من خلال دعوات المطالبة بمراقبة الانتخابات دوليا مع الحفاظ على سيادة البلاد بأعتبار الانتخابات في النهاية شأنا محليا لايقبل التدخلات.فِي الوقت الذي تعترِض فيه بعض الكتل السياسية على طلب الحكومة للاشراف الأممي الدولي العربي على سيرِ الانتخابات المبكرة يوجد في المقَابل كتل أخرى تصر على أهمية الاشراف لضمان انتخابات نزِيهة بصناديق اقتراع لا يطالها حرِيق ولا تزوِير.