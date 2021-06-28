Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تعطيل الدوام لمدة أسبوع في محافظة عراقية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: دخول البلاد في الموجة الثالثة لكورونا... الأشد فتكا!

بالفيديو

2021-06-28 | 07:27
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

بالفيديو: دخول البلاد في الموجة الثالثة لكورونا... الأشد فتكا!

المصدر:
السومرية
1,887 مشاهدة

موجة وبائية ثالثة اشد فتكا من سابقاتها تدخل العراق. هذا ما كشفت عنه وزارة الصحة والبيئة. اذ اكدت ان الموجة هذه اكثر شدة وخطورة من الاولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً، موضحة ان هذه الموجة تتطلب التركيز على طرق الوقاية وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني فضلاً عن اخذ اللقاح المضاد للجائحة.

واعلنت الوزارة البدء بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات.

وتؤكد لجنة الصحة في مجلس النواب ان حالة التفاؤل التي تضمنها بيان الصحة العالمية بشأن "كورونا" ما زالت مبكرة في وضع العراق الحالي نتيجة عزوف الكثير من المواطنين عن اخذ اللقاحات المضادة للفايروس، بينما يرى اخصائيون طبيون انه متى ما وصلت نسبة اللقاحات في العراق الى سبعين بالمئة فحينها سيكون اطمئنان وعودة للحياة الطبيعية.

يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد خلية الاعلام الامني العمل على تنسيق الجهد الحكومي لدعم الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، ولاسيما في ما يتعلق بزيادة وتيرة توزيع اللقاحات، لمضاعفة أعداد منافذ تلقي الجرعات، وتذليل العقبات الفنية والادارية لتوريد المزيد من اللقاحات من المناشئ العالمية الرصينة، وفرض الإجراءات الوقائية في البلد، وتهيئة مراكز الحجر الصحي للحالات الطارئة.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية في البلاد الستة آلاف خلال ثلاثة أيام في مؤشر واضح على وجود زيادة بعدد الإصابات التي كانت تتراوح بين اربعة وخمسة آلاف يومياً خلال الأسابيع الماضية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كورونا في العراق

خاص السومرية

بالفيديو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:59 | 2021-06-28 10:59
10:47 | 2021-06-28 10:47
10:38 | 2021-06-28 10:38
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
28.65%
02:59 | 2021-06-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
02:59 | 2021-06-27
جريمة تهز محافظة عراقية.. رجل يقتل زوجته بطريقة &quot;بشعة&quot;
21.08%
03:02 | 2021-06-27
جريمة تهز محافظة عراقية.. رجل يقتل زوجته بطريقة "بشعة"
03:02 | 2021-06-27
الصحة العالمية تحذر من تلقوا لقاح كورونا.. وتقدم نصيحة
16.8%
07:07 | 2021-06-27
الصحة العالمية تحذر من تلقوا لقاح كورونا.. وتقدم نصيحة
07:07 | 2021-06-27
تعطيل الدوام لمدة أسبوع في محافظة عراقية
14.17%
15:48 | 2021-06-27
تعطيل الدوام لمدة أسبوع في محافظة عراقية
15:48 | 2021-06-27
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
9.95%
03:04 | 2021-06-28
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:04 | 2021-06-28
الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا
9.35%
09:04 | 2021-06-27
الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا
09:04 | 2021-06-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.