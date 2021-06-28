بالفيديو: دخول البلاد في الموجة الثالثة لكورونا... الأشد فتكا!

واعلنت الوزارة البدء بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات.وتؤكد لجنة الصحة في مجلس النواب ان حالة التفاؤل التي تضمنها بيان الصحة العالمية بشأن "كورونا" ما زالت مبكرة في وضع العراق الحالي نتيجة عزوف الكثير من المواطنين عن اخذ اللقاحات المضادة للفايروس، بينما يرى اخصائيون طبيون انه متى ما وصلت نسبة اللقاحات في العراق الى سبعين بالمئة فحينها سيكون اطمئنان وعودة للحياة الطبيعية.يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد خلية الاعلام الامني العمل على تنسيق الجهد الحكومي لدعم الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، ولاسيما في ما يتعلق بزيادة وتيرة توزيع اللقاحات، لمضاعفة أعداد منافذ تلقي الجرعات، وتذليل العقبات الفنية والادارية لتوريد المزيد من اللقاحات من المناشئ العالمية الرصينة، وفرض الإجراءات الوقائية في البلد، وتهيئة مراكز الحجر الصحي للحالات الطارئة.وتجاوز عدد الإصابات اليومية في البلاد الستة آلاف خلال ثلاثة أيام في مؤشر واضح على وجود زيادة بعدد الإصابات التي كانت تتراوح بين اربعة وخمسة آلاف يومياً خلال الأسابيع الماضية.