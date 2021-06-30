بالفيديو: الحرارة تتخطى حاجز الـ50 درجة.. ومواطنون يلجأون لطرق مختلفة لتخفيف الحر

وتختلف اساليب المواطنين في تخفيف وطأة الحر عنهم، منهم من يلجأ الى تناول المشروبات الباردة، او ارتداء قبعات يشتروها من باعة في الشارع، يقول مواطنون انه لولا هذه الاساليب لما استطاعوا اكمال اشغالهم تحت اشعة الشمس.كان هذا الشاب يتحدث مستهزئاً بالوضع الذي يعيشه الناس في العراق تحت لهيب هذا الحر القاتل.