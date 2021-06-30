بالفيديو: الحرارة تتخطى حاجز الـ50 درجة.. ومواطنون يلجأون لطرق مختلفة لتخفيف الحر

لم يجد هذا الرجل بداً من اللجوء لهذه المياه المتساقطة من مروحة وضعت على قارعة الطريق، للهروب من ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت حاجز الخمسين درجة مئوية، يشبه المارة من هنا هذا المنظر بالشلالات في مزحة تهكمية انتقادا منهم لتلكؤ وضع الحلول.
وتختلف اساليب المواطنين في تخفيف وطأة الحر عنهم، منهم من يلجأ الى تناول المشروبات الباردة، او ارتداء قبعات يشتروها من باعة في الشارع، يقول مواطنون انه لولا هذه الاساليب لما استطاعوا اكمال اشغالهم تحت اشعة الشمس.
كان هذا الشاب يتحدث مستهزئاً بالوضع الذي يعيشه الناس في العراق تحت لهيب هذا الحر القاتل.