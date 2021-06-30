بالفيديو: اصدار البطاقة الوطنية لا يتجاوز الاربع والعشرين ساعة

اكمال معاملات المراجعين يسير على قدم وساق.. هذا ما تحدث به معنيون الذين اوضحوا ان عملية اصدار البطاقة الوطنية تعتمد بالمرحلة الاولى على الحجز الالكتروني الذي يثبت موعد للمواطنين لغرض قدومهم للمديرية لاكمال بقية الاجراءات التي تستغرق ساعات ولا تتجاوز اليوم الواحد.التفاصيل في التقرير المرفق.