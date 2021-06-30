بالفيديو: تباطئ العمل بمشروع الحلة الكبير يتسبب بتلكؤ العمل في المحال التجارية

قرابة السنتين والعمل في مشروع مجاري الحلة الكبير مازال مستمر حتى اللحظة وفي مقطع العمل ضمن شارع ستين وسط المدينة بات الأمر أكثر تعقيداً بعد أن أغلق أحد مسارات الشارع وعطل العمل في غالبية المحال التجارية بسبب بطء التنفيذ.





‌المواطنون أكدوا على أهمية المشروع لكنهم أكدوا أن ضريبة إنجازه اغلاق العديد من المحال التجارية إضافة إلى ازدحام خانق في سير المركبات.



‌مختصون في مجال تنفيذ المشاريع أكدوا أنهم سجلوا جملة من الملاحظات الخاصة بالية التنفيذ سواءا من قبل الشركة المنفذة أو الحكومة المحلية التي لم تخفي هي الأخرى حجم الأضرار التي سببها المشروع لكن لا سبيل في تفاديها سوى إنجاز العمل في وقته المقرر.