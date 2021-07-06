بالفيديو: توجه نيابي لتحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات... هل يثمر عن توافق قريب؟

بعد ما جُمدت بمطلب شعبي العودة قريبا بتوجه نيابي. الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات بانتظار التوافقات لتحديد موعد رسمي لإجرائها هذا ما كشفته أوساط نيابية في وقت يرى فيه متابعون أن هكذا تعديلات تحتاج إلى جلسات مكتملة النصاب والنصاب نادرا ما يتحقق لاسيما في مثل هذه الجلسات.
مجالس المحافظات المجمدة حاليا مصدرها الدستور ومن الصعب جدا إلغاؤها من دون تعديلات دستورية بحسب خبراء القانون وبما أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لم تتطرق إلى مصير هذه المجالس فمن حق البرلمان احيائها عن طريق تحديد موعد للإنتخابات.
الغاؤها بشكل نهائي يحتاج إلى تعديلٍ دستوري هذا ما تحدث به خبراء القانون، مجالس المحافظات المعطلة حاليا من الطبيعي جدا أن تعود إلى العمل في أي لحظة كانت بمجرد تعديل قانوني بسيط لا اكثر.