بالفيديو: ترميم واكساء شارع الصناعة ببغداد... ومواطنون يعتبرونها خطوة جيدة

اكساء لكلا الجانبين وطلاء للارصفة وتطوير الجزرة الوسطية مع نصب اعمدة للانارة وتزيين بعض الابنية التجارية. جملة من الاعمال قامت بها بلدية الكرادة وباشراف مباشر من امين بغداد بشارع الصناعة، حيث باشرت كوادرها منذ ساعات الفجر الاولى بحملة لاعادة تأهيل هذا الشارع الذي يعتبر شريانا اساسيا للمنطقة.





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ترحيب واسع من الاهالي واصحاب المحال التجارية بهذه الخطوة التي قامت بها بلدية الكرادة كونها تخدم الصالح العام، خاصة بما يتعلق باعمدة الانارة التي ستحد من الحوادث المرورية الليلية بسبب انعدام الرؤية.التفاصيل في هذا التقرير المرفق.