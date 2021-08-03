بالفيديو: تحذيرات من غليان شعبي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بعد قرار الحكومة بقطع المستورد والاعتماد على المحلي.. راحت اسعار بيض المائدة واللحوم البيضاء ترتفع شيئا فشيئا.. حتى أصبح المواطن لايعرف ما هو الحل.





وتسبب هذا القرار بالاذى لاصحاب محال بيع الجملة والمفرد ليضطر العديد منهم لإغلاق محله بسبب الخسارة الفادحة التي لحقت به.



وبجانب خسائر التجار وأصحاب المحال تسبب هذا القرار بتسريح مايقرب من 15 الف عامل كانوا يعتاشون على الأمر. في وقت يحذر فيه مختصون من غليان شعبي اذا مااستمرت الجهات المعنية بانتهاج هذا السلوك الذي باتت انعكاساته واضحة على اصحاب الدخل المحدود.