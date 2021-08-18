بالفيديو هيئة الضرائب العامة تفرض اجراءات قانونية ضد المعقبين للمعاملات

اكدت هئية الضرائب العامة ان هنالك اجراءات قانونية تفرض ضد المعقبين للمعاملات كونهم لا يمتلكون موافقات رسمية داخل فروع الهئية.محاسبة وفقا للقانون ضد كل من يقوم بتعقيب معاملة داخل هئية الضرائب العامة وفروعها المنشرة بالعديد من مناطق البلاد تحذيرات وجهها معنيون الى بعض المعقبين الذين يقوم بترويج معاملة دون حصولهم على موافقة رسمية او ما تعرف بالوكالة..خطوة قيل عنها بانها تأتي لمنع عمليات الفساد التي تمارس ببعض الدوائر الموؤسسات الخدميةتوجهنا الى احد فروع هئية الضرائب في بغداد وتحديدا بمطقة الدورة للتعرف على آلية سير العمل حيث تحدث مراجعون واداريون ان الاجراءات تسسير هنا بكل انسابية لانجاز معاملات المواطنين بالاضافة الى الاتزام بالاجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي تطبيق لقرارات وزارة الصحة في ظل استفحال جائحة كورونا.