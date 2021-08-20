بالفيديو: العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه

بعيداً عن المشاكل بمختلف اشكالها يحيي الالاف ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، فيما تقدم لهم الخدمات من قبل المواكب المنتشرة في طريق الزائرين.هنا في هذا المكان يبدو المشهد مكتضاً بإناس نحوا جانباً مشكلاتهم و تناسوا همومهم لاحياء ذكرى عاشوراء.يحاول المتواجدون هنا من الزائرين بشكل فردي الالتزام باجراءات التباعد والوقاية من فيروس كورونا، بعضهم يردتي الكمامة وأخر يلجأ للتعقيم وتحقيق ادنى نسبة من التباعد.ولا بد من التعريج على الخدمة التي تقدم للزائرين.. انواع مختلفة من الماكولات والمشروبات التي توزع للزائرين من قبل مواكب انتشرت بشكل كبير على الطريق، يقول اصحابها ان ما يقدمونه إنما هو بجهد شخصي يروه تكليفاً عليهم خدمة لقضية الحسين.وأبدى الزائرون ارتياحهم للاجراءات الامنية التي طبقت لتأمين المشاركين باحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، خاصة انها لم تشتمل على قطع للطرق إنما اقتصرت على توفير الحماية لمحيط الاضرحة والاماكن الدينية.