الانتخابات التشريعية: كتل سياسية تدفع باتجاه التأجيل عبر الانسحابات

وتقول مفوضية الانتخابات أنها تستمد قوة تأكيدها باجراء الانتخابات في موعدها من واقع تحضيراتها التي اكتملت بشقيها الفني واللوجستي, دون أن تلتفت الى التصريحات السياسية والتكهنات باحتمالية تغيير موعد الانتخابات وتأجيل اجراؤها .وقد تستغل هذه الانسحابات بهدف تسليط مزيد من الضغط على الحكومة لتأجيل الانتخابات, خاصة انها لا تتعدى كونها انسحابات تكتيكية وفق ما يرى مراقبون .. اشاروا الى ان من لجأ لها ربما أدركوا تناقص حضوضهم أو انها قد تكون بروبوغاندا انتخابية بطريقة مختلفة.