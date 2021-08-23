بالفيديو: الانسحاب الأميركي من العراق سيضع البلاد أمام خيارات مصيرية

وما بعد الانسحاب على الحكومة وبقراءة متابعين تهيئة قواتها الأمنية تحسباً لأي فوضى قد تعيد القوات الأميركية من جديد بطلب عراقي.المعطيات في بغداد تختلف تماما عن كابل ما حدث في أفغانستان لن يحدث في العراق ومهما كان تأثير الانسحاب فإن أميركا لن تجازف هذه المرة بخلق الفوضى من أجل العودة بل ستسلك بعض الطرق من خلال حلفائها السياسيين للبقاء ما بعد الفين وواحد وعشرين كما يقول خبراء في الشأن الاستراتيجي.وبعد احداث أفغانستان المخاوف من السيناريوهات الأميركية ما بعد الانسحاب تقلق بعض القوى السياسية التي أكدت أن بقاء أميركا في العراق يعني بقاءها في المنطقة وانسحابها خسارة ستكلف إدارة بايدن ثمناً باهظاً على المستوى الشعبي والسياسي.