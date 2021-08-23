بالفيديو: تسجيل اكثر من 60 حريق يوميا.. الام تعود الاسباب؟

اكثر من ستين حريقا تسجل يوميا داخل العراق. ارقام كشفت عنها مديرية الدفاع المدني..اسباب متعددة يتصدرها ارتفاع درجات الحرارة والتماس الكهربائي ناهيك عن التجاوزات المتمثلة بالسندويج بنل الذي يزيد من سرعة الاشتعال.





اما ابرز المناطق التي تسجل حوادث داخل العاصمة فهي التجارية والمكتظة بالسكان من بينها الشورجة وجميلة والكرادة وغيرها.





ويواجه رجال الاطفاء معرقلات عدة داخل شوارع العاصمة ابرزها عدم تعاون بعض المواطنين وحتى البعض من افراد القوات الامنية بعدم تسهيل مرور تلك الشاحنات التي يتحتم عليها مصارعة الوقت للوصول لمكان الحادث.